الولايات المتحدة تدعو إثيوبيا لوقف “الأعمال العدائية” بإقليم تيغراي

دعت الولايات المتحدة الثلاثاء، إثيوبيا لوقف “الأعمال العدائية بإقليم تيغراي”، والذي نفذت فيه الحكومة حملة عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مشيرة “لتدهور الوضع الإنساني في الإقليم”.

وفي اتصال لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دعا بلينكن، وفقا للخارجية الأميركية، إلى “وقف فوري للأعمال العدائية وسحب القوات الخارجية، بما فيها قوات إقليم أمهرة والقوات الإريترية”.

وأشار بلينكن إلى “قلق الولايات المتحدة حيال الوضع الإنساني والحقوقي في إقليم تيغراي”، مشيرا “لتنامي التقارير الموثوقة حول الفظائع والانتهاكات التي يتم ارتكابها لحقوق الإنسان”، داعيا أديس أبابا للتعاون مع المجتمع الدولي عبر التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر: سبوتنيك