منظمة الصحة العالمية: انتظار انتهاء وباء فيروس #كورونا حتى نهاية العام الحالي ليس واقعياً ومن السابق لأوانه القول بأنه تمت السيطرة على الفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2021 - 09:56

منظمة الصحة العالمية: انتظار انتهاء وباء فيروس #كورونا حتى نهاية العام الحالي ليس واقعياً ومن السابق لأوانه القول بأنه تمت السيطرة على الفيروس

منذ 47 mins 2 March، 2021
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