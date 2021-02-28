الشيخ نصر الدين الغريب دعا البطريرك الماروني الى تحكيم العقل وتوحيد الكلمة

دعا الشيخ نصر الدين الغريب في بيان له الاحد “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وكل رؤساء الطوائف إلى تحكيم العقل وتوحيد الكلمة والصف”.

وقال الشيخ الغريب “كنا ننتظر من الراعي أن يأتي بجديد لحل الأزمة الوطنية العالقة وأن يكون خطابه توحيديا لجميع الأفرقاء ويدعو إلى لقاء وطني جامع بعد التباعد الحاصل”، وتابع “كنا ننتظر كلاما صادرا عن الحكمة والعقل يبعد شبح الحرب الأهلية التي لم يتعلم بعض السياسيين من ويلاتها”.

واضاف الشيخ الغريب “نرجو ألا تكون بكركي منصة لإطلاق الصواريخ على فئة معينة من لبنان، فهذا لم يزد الأزمة إلا تعقيدا”، وتابع “لمن يطالب بالتدويل نقول رأينا المؤتمرات الدولية وما نتائجها، فها هو القرار 425 الذي أخذه مجلس الأمن بالإجماع ولم تخرج إسرائيل من لبنان إلا بقوة السلاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام