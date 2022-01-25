الشيخ نصر الدين الغريب تعليقاً على مشروع الموازنة وآخر المستجدات: ربما تستطيعون حجب الرحمة عنّا ولكن ليبقى ببالكم أنّ الله هو أرحم الراحمين

اعلن سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصرالدين الغريب في بيان انه “أمام أزمات متلاحقة يمر بها وطننا لبنان منذ سنتين ونيف، نرى السّادة المسؤولين يتحلّقون حول طاولة القرار لأخذ إجراءات تعسفية ظالمة بحق الفقراء والموظفين المظلومين، فيما الناس يتجمعون مع أولادهم حول رغيف الخبز وضوء شمعة في ليل حالك. لا أيّها السّادة، فإن حالفكم الحظ لإقرار موازنة جائرة، فإنّها لا تفي بالغرض المطلوب… وهنا نشكر وزير التربية الذي يصبّ اهتمامه لفتح المدارس ودعوة الأساتذة للالتحاق بها، بمقابل زيادة ربما لا تسدّ رمقاً. نحن اليوم ننقل وجع مَن نلتقيهم من أبناء وطننا ونتكلّم باسم أغلبية الشعب المحروم والمنهك”.

واضاف “أمّا التجّار فحدّث ولا حرج عن الانتهاكات الّتي لا تقبلها الإنسانية، سواء كان الدولار مرتفعاً أو منخفضاً وكأنّ هذا لا يعنيهم. أين مراقبة الأسعار وأين مصلحة حماية المستهلك؟؟ أضف إلى ذلك، وكأن المواطن لا يكفيه، حتى المشهد يزداد تعقيداً، حيث بات الطالب الجامعي يدفع ثمن فشل مسؤولين وترفع في وجهه الأقساط الجامعية، فنسأل الله أن يرأف بحال شبابنا وشاباتنا وأهلنا جميعاً لأن ما نشهده ليس سوى ظلم جماعي لا يقبله لا دين ولا دستور ولا عقل بشري.”

وفي خضم كل ذلك قال الشيخ الغريب اننا “نرى يومياً موفدين إلى لبنان، فمنهم من يهددنا بالأمن، ومنهم من يهدّد بالدولار، والعدو الإسرائيلي يجول في أجوائنا. وكأنّ الإخوة العرب لم يروا إلّا اليمن والقرار ١٥٥٩ ويريدون منّا سيادة على أشكال ما يرغبون. كفانا مهزلة واستفزاز واستهزاء بمقدّرات الشعوب، لقد ذهبت أموالنا ولا ندري أين ذهبت وفي أيّ دولة حطّت رحالها وأذلّوا نفوس الناس والآن يطلبون نزع سلاحنا، ربما تستطيعون حجب الرحمة عنّا ولكن ليبقى ببالكم أنّ الله هو أرحم الراحمين”.

المصدر: موقع المنار