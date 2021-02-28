مستوطنون يؤدون تقاليد تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2021 - 13:12

مستوطنون يؤدون تقاليد تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى

منذ 47 mins 28 February، 2021
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خبر وصورة

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