وصول وزير الخارجية العراقي #فؤاد_حسين والوفد المرافق له إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين (مهر) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 09:38

وصول وزير الخارجية العراقي #فؤاد_حسين والوفد المرافق له إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين (مهر)

منذ 31 mins 27 February، 2021
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