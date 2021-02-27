النجباء وكتائب حزب الله: للرد على الجريمة الاميركية

اشارت كتائب حزب الله العراق الى ان العدوان الأميركي يؤكد أن السياسة العدوانية لواشنطن لا تتغير بتغير إداراتها وأن وجهها القبيح لا تخفيه الأقنعة مؤكدة حق الشعب العراقي بالرد.

اضافت: حذرنا سابقاً من مؤامرة تقودها بعض الأطراف الداخلية المدعومة من السعودية والكيان الصهيوني لتحريض واشنطن على استهداف مواقع الحشد الشعبي. ولفتت ان العدوان الأميركي استطلع مواقع الحشد الشعبي عبر طائرات انطلقت من قاعدة الظفرة الإماراتية مروراً بالسعودية، واذا ثبت صحة ما صرح به الأميركان من تعاون جهاز أمني عراقي في تقديم المعلومات فينبغي محاكمة من قام بذلك بتهمة الخيانة العظمى.

بدورها حركة النجباء اشارت ان الجريمة الاميركية باستهداف مجاهدي الحشد الشعبي المرابطين على الحدود مع سورية لن تمر دون عقاب ورد يناسب حجمها. وقالت ان الجريمة الاميركية لن تزيد المجاهدين إلا قوة وعزيمة على التصدي للارهاب ومواجهة قوات الاحتلال حتى تطهير ارض المقدسات، وسيكون الثمن كبيرا على من ارتكب هذه الجريمة فان ساعة الحساب لن تغفل عن من ساهم وسهل ومهد لمثلها.

المصدر: قناة الاتجاه