الخارجية السورية: ندين بأشد العبارات العدوان الأميركي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 17:52

الخارجية السورية: ندين بأشد العبارات العدوان الأميركي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية

منذ 1 ساعة 26 February، 2021
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