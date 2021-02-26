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February 26 2021 - 09:14

الاتحاد الأوروبي يطرد سفير فنزويلا لديه ردا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس

منذ 1 ساعة 26 February، 2021
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

اعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له الخميس، ان رئيس البعثة الدبلوماسية الفنزويلية لديه “شخص غير مرغوب فيه” وذلك ردًا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس.

وأشار الاتحاد الأوروبي في البيان ، ان القرار اتخذ بناء على مبادرة من المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد …

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن هذا القرار تم اتخاذه ردا على “نهج” فنزويلا ، التي أعلنت في وقت سابق أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس شخص غير مرغوب فيه.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي قد وسع قائمة العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين وأعضاء في البرلمان الجديد، متهما إياهم بـ “تقويض الديمقراطية وسيادة القانون” في فنزويلا و”انتهاكات حقوق الإنسان”.

وردا على ذلك قامت فنزويلا بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي، وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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