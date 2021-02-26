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February 26 2021 - 03:12

الاتحاد الأوروبي يطرد السفير الفنزويلي

منذ 1 ساعة 26 February، 2021
الاتحاد الاوروبي
أخبار دولية - دول اوروبية

طرد الاتحاد الأوروبي سفير فنزويلا لديه، وذلك ردا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان له، إلى أن”القرار اتخذ بمبادرة من المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل”.
وكانت فنزويلا قد أعلنت طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس بعد أن وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين الذين اتهمتهم بروكسل بـ “تقويض الديمقراطية” في فنزويلا.
وحذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاتحاد الأوروبي من أن”بلاده لن تعقد أي صفقات مع الاتحاد إن لم يعد النظر في سياسة العقوبات تجاه كاراكاس”.

المصدر: نوفوستي

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