“لجنة الأسير سكاف” في ذكرى اغتيال معروف سعد: للتمسك بخيار المقاومة

توجهت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف” في بيان لها الخميس بالتحية الى “روح الشهيد الكبير المناضل معروف سعد في الذكرى السنوية ال ٤٦ لإستشهاده والى رفاق دربه الذين يسيرون على خطاه أبناء مدينة صيدا الأبية بوابة الجنوب المقاوم والى رفاقه في التنظيم الشعبي الناصري وعلى رأسهم الاخ اسامة سعد”.

واعتبرت اللجنة ان “الشهيد المناضل معروف سعد صاحب المسيرة الوطنية الكبيرة الذي كان من أوائل الداعمين والمساندين للقضايا المحقة لأمتنا وخصوصا للقضية الفلسطينية بأعتبارها القضية المركزية للأمة”، وشددت على “ضرورة التمسك بنهج الشهيد المقاوم و كافة شهداء المقاومة الذين واجهوا المخططات العدوانية التي تستهدف اوطاننا”.

وأوضحت اللجنة ان “هذا الطريق الذي إختاره الشهيد معروف سعد ورفاقه المقاومين في مواجهة العدو الصهيوني هو الخيار الصحيح الذي يمثل كل حر وشريف من أبناء أمتنا”، وتابعت “من الواجب متابعته والسير به حتى تحقيق الإنتصار الكبير من خلال تحرير كافة أراضينا المحتلة وأسرانا ومقدساتنا الإسلامية و المسيحية”.

المصدر: بريد الموقع