رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وولي عهد البحرين يؤكدان على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني (وكالة الأنباء البحرينية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 12:44

رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وولي عهد البحرين يؤكدان على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني (وكالة الأنباء البحرينية)

منذ 12 mins 25 February، 2021
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