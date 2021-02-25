الصحة العالمية: ودعنا السيناريو الأسوأ وجائحة كورونا تنتهي أوائل 2022

توقع المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، هانز كلوج، خلال تصريحات صحفية أمس الأربعاء بأن ينتهي فيروس كورونا المستجد في بداية العام المقبل، مضيفًا بأن السيناريو الأسوأ انتهى، فالمنظمة بدأت تعرف الكثير عن الفيروس حاليًا مقارنة ببداية انتشاره.

وأكد المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة حاليًا، وهذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف سيتطور وضع الوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء في منظمة الصحة العالمية قد صرحوا سابقًا بأنه من السابق لأوانه الحديث عن انتهاج استراتيجية المستويات الصفرية لكوفيد19 في دول الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بأن تقوم كل دولة بفرض إغلاق شامل وصارم مع متابعة برامج توزيع لقاح كورونا من أجل الوصول إلى نقطة الصفر في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قبل أن تعاود فتح الاقتصاد من جديد.

المصدر: وكالة رويترز