رئيس الوفد الوطني اليمني: معركة مأرب هي رد على التصعيد والعدو جعل منها منطلقا لعملياته العسكرية

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام اليوم الأربعاء، أن”معركة مأرب هي رد على التصعيد”، لافتا إلى أن”العدو استخدم مارب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء، وجعلها منطلقا لعملياته العسكرية، ومواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر”.

وأوضح عبدالسلام في مقابلة مع قناة المسيرة أن”العدوان حصل بتحالف خارجي ولم يكتف بالقصف والحصار بل احتل مناطق وجعلها منطلقا للعمليات العسكرية كمحافظة مأرب”.

وأشار إلى أن”على أبناء الشعب اليمني أن يواجهوا الاحتلال المتواجد لمهام حربية وعسكرية خاصة في مناطق التدريب والتأهيل والعمليات العسكرية مثل محافظة مأرب”.

وقال: “ما يحصل في مأرب ليس وليد اللحظة، وهي جبهة مشتعلة منذ بداية العدوان”.

وأضاف رئيس الوفد الوطني: “نحن في موقف الرد على التصعيد، أما الحديث الدولي الذي يصور معركة مارب على أنها اعتداء، فهو يعني مطالبتنا بعدم الدفاع عن النفس وترك مراكز تجنيد التكفيريين تعمل بحريتها”، قائلا: اعتدنا من المجتمع الدولي الصمت عندما يُسحق شعبنا في حين أننا من ينادي بإيقاف العدوان والحصار.

وأكد أنه”لا يوجد تحرك حقيقي لإيقاف الحرب ورفع الحصار، ومأرب منطقة عسكرية أساسية لقوى العدوان منذ بداية الحرب، وما يحصل اليوم هو الموقف الصحيح لصد القوات الأجنبية”.

وأردف أن “الخيار العسكري فرض علينا، ولطالما طالبنا بالخيارات السلمية، ونحن فوجئنا بإعلان هذه الحرب من واشنطن”، لافتا إلى أن قوى العدوان لا تتقبل الخيارات السلمية، وحتى الأمم المتحدة لا تجرؤ على إدانة الحصار، ونحن لا يمكن أن نسكت على العدوان.

وتابع “الخيارات السلمية الحقيقية هي إيقاف العدوان لا إطالة أمدها، والطرف الآخر يريد إبقاء الحرب لا إنهاءها”.

وبين عبد السلام أنه”لا يحق التحدث بالإنسانية لمن استهدف مخيمات النازحين والأسواق والأعراس والمساجد والأطفال والموانئ والمستشفيات ويحاصر 30 مليون إنسان ويدعم العدوان سياسيا وعسكريا”.

وأشار إلى أن”الشعب اليمني بأكمله محاصر وتُمنع عنه السفن النفطية ويمنع عودة الجرحى والمرضى يموتون بسبب إغلاق المطار، ولم نسمع أي إدانة من المتشدقين بحقوق الإنسان”.

وحول الموقف الأمريكي قال عبد السلام إنه:” لم يتجاوز حدود الكلام، وحتى الآن لم نلحظ أي تقدم فعلي، والخطاب الأمريكي لا يزال متغيرا حتى الآن، مؤكدا أن الحصار مفروض بالإمكانيات الأمريكية، ولا يمكن أن نغتر بأي كلام براق لا حقيقة له”.

وأضاف:” إن الحرب على بلدنا يجب أن تتوقف بالذهاب إلى التنفيذ على أرض الواقع لا بالكلام فقط، وقوى العدوان فشلت سياسيا وعسكريا وسقطت إنسانيا”.

المصدر: المسيرة