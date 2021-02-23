البزري اعلن تراجعه عن الاستقالة من اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح واجتماع غدا للبحث في الاسباب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 17:04

البزري اعلن تراجعه عن الاستقالة من اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح واجتماع غدا للبحث في الاسباب

منذ 47 mins 23 February، 2021
البزري
لبنان

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في منزله في مدينة صيدا، على خلفية تلقيح عدد من النواب دون موافقة اللجنة ” تراجعه عن الاستقالة”، معتبرا أن “ما حصل اليوم من تلقيح للنواب هو خرق لعملية التلقيح لايمكن السكوت عنه”.
وأوضح أنه دعا أعضاء اللجنة “للاجتماع غدا للبحث في الأسباب والمبررات “.
وقال: ” ماحصل هو بمثابة دق الاسفين بمراحل خطة التلقيح، وهذا الموضوع ابدينا اعتراضنا عليه لأنه تسبب بوضعنا في موقف حرج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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