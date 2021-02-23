البزري اعلن تراجعه عن الاستقالة من اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح واجتماع غدا للبحث في الاسباب

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في منزله في مدينة صيدا، على خلفية تلقيح عدد من النواب دون موافقة اللجنة ” تراجعه عن الاستقالة”، معتبرا أن “ما حصل اليوم من تلقيح للنواب هو خرق لعملية التلقيح لايمكن السكوت عنه”.

وأوضح أنه دعا أعضاء اللجنة “للاجتماع غدا للبحث في الأسباب والمبررات “.

وقال: ” ماحصل هو بمثابة دق الاسفين بمراحل خطة التلقيح، وهذا الموضوع ابدينا اعتراضنا عليه لأنه تسبب بوضعنا في موقف حرج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام