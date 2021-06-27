البزري:المتحورات الجديدة تشكل خطرا جديا والحماية منه بإستمرار عمليات التلقيح والترصد الوبائي

إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن “المتحورات الفيروسية الجديدة وخصوصا متحور دلتا (الهندي) تشكل خطرا جديا على جميع الدول ومن بينها لبنان”.

وقال:”ان إرتفاع مستوى التمنيع في لبنان وإنخفاض نسبة الإنتقال المجتمعي للفيروس، وجودة اللقاحات المُستخدمة هي عوامل تؤمن للمجتمع اللبناني مناعة نسبية جيدة ضد هذه المتحورات، فمن واجبنا أخذ الحيطة، واتباع الإرشادات وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت، والتعامل الجدي مع الحالات المستوردة من الخارج”، مشددا على “أن لبنان يملك محليا ومن خلال علاقاته العلمية الدولية القدرة على إكتشاف وتقصي هذه المتغيرات في حال دخولها”.

ودعا البزري الى “اتباع التوجيهات والإرشادات الصحية التي تصدر تباعا واستمرار وتكثيف عمليات الترصد الوبائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام