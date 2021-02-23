الرئيس روحاني: ثمة مؤشرات لفشل العدو في حربه الاقتصادية المفروضة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن “هنالك ثمة مؤشرات باعثة على الأمل لفشل العدو في حربه الاقتصادية المفروضة وعدم جدوى الحظر ضد ايران”، لافتاً إلى أن “المقاومة القصوى للشعب الايراني امام حرب العدو الشاملة قد اعطت ثمارها”. وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الثلاثاء قدم محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي تقريراً عن محادثاته الاخيرة والتوافقات الحاصلة مع مندوبي دول كوريا الجنوبية واليابان والعراق وعمان حول كيفية الاستفادة من ارصدة البنك المركزي في هذه الدول.

واشار الرئيس روحاني الى تقرير محافظ البنك المركزي، قائلاً “إننا نشهد الآن ثمة مؤشرات باعثة على الأمل لفشل العدو في حربه الاقتصادية المفروضة وعدم جدوى الحظر وأن المقاومة القصوى للشعب الايراني قد اعطت ثمارها”.

واضاف أن “من ضمن هذه الثمار الافراج عن ارصدة ايران من العملة الصعبة المجمدة بلا حق وبصورة غير قانونية، مما يوفر بلا شك انفراجات في أجواء البلاد الاقتصادية”.

كما أكد رئيس الجمهورية على “ضرورات الادارة في فترة ما بعد الحرب الاقتصادية”، قائلاً إن “الانسجام ووحدة الكلمة يعدان اولوية اولى لفترة احياء وتركيز جميع الطاقات والاجراءات في مسار معالجة اضرار فترة الحرب”.

واكد الرئيس الايراني أن “أي نوع من التوتير والتشاحن وأي خطوة تمس الاستقرار والهدوء الاقتصادي إنما تعد خيانة تستهدف معيشة المواطنين واقتصاد البلاد”.

وفي الاجتماع، قدم وزير الصناعة والمناجم والتجارة تقريراً عن الاجراءات المتخذة في اطار تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية مع الاتحاد الاوراسي وحجم المعاملات والمبادلات التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد وبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد. ووفقاً لهذا التقرير، فقد ارتفعت صادرات ايران الى منطقة اوراسيا إثر تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بنسبة 30 بالمائة.

المصدر: فارس