تفجير انتحاري يستهدف مركزا للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 11:18

تفجير انتحاري يستهدف مركزا للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو (سبوتنيك)

منذ 18 mins 23 February، 2021
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