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July 15 2024 - 06:48

الصومال | 5 قتلى و 20 إصابة جراء إنفجار سيارة مفخخة بمقهى في مقديشو

منذ 15 mins 15 July، 2024
انفجار مقديشو
أخبار دولية - الصومال

تسبب انفجار سيارة مفخخة بمقهى مكتظ بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الاثنين، في مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وذكرت مواقع محلية أن الانفجار وقع بينما كان رواد المقهى يتجمعون لمشاهدة مباراة كرة القدم المرتقبة في يورو 2024 بين إسبانيا وإنكلترا.

وأفاد المُتحدث باسم الشرطة، الرائد عبد الفتاح آدم حسن، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، بأن سيارة مفخخة استهدفت مطعم “توب كوفي” الواقع بالقرب من نصب الجندي المجهول في مديرية بونطيري بالعاصمة مقديشو.

وأشار الرائد في تقريره الأولي إلى أنّ الانفجار، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، لافتًا إلى أنَّ التقييم الرسمي للأضرار الناجمة عن الحادث لا يزال مستمرًا.

المصدر: وكالات

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