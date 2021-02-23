بايدن: عدد وفيات كورونا في عام واحد تجاوز عدد قتلانا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أمر مفجع تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة نصف مليون شخص، مشيراً إلى أن عدد الوفيات جراء كورونا في أمريكا في عام واحد تجاوز عدد قتلى بلاده في الحربين العالميتين وحرب فيتنام.

ودعا الرئيس الأميركي الشعب الأميركي للاتحاد كأمة واحدة لمواجهة فيروس كورونا، ووعد بالتخلص من هذه جائحة، قائلاً ” اطلب من الأميركيين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وسنحارب هذه الجائحة وسنهزمها، وسنقدم كل الدعم للأميركيين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد”.

ودعا بايدن في كلمة إلى الشعب من جميع الأميركيين الى أن “يتذكروا من فقدناهم”، وقال:”يجب أن نتحرك ونبقى يقظين، أن نلتزم التباعد الاجتماعي، أن نضع الكمامة وأن نتلقح”. وشدد على ضرورة “وضع حد للسياسة والمعلومات المضللة التي قسمت العائلات والمجتمعات”.

هذا وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الثلاثاء، بأن عدد حالات الوفيات المسجلة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 500 ألف حالة .

المصدر: وكالة سبوتنيك + وكالة الصحافة الفرنسية