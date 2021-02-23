وزير الخارجية الأميركي: حل “الدولتين” هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2021 - 00:58

وزير الخارجية الأميركي: حل “الدولتين” هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

منذ 1 ساعة 22 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة