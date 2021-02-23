وزير الخارجية الأميركي: حل “الدولتين” هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 00:58
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الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلاً أعضاء مجلس خبراء القيادة: لن نخضع للتهديد وقادرون على رفع تخصيب اليورانيوم لـ60 %
الإمام الخامنئي: خطاب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تجاه إيران كان استعلائياً ومتغطرساً وبعيداً عن الانصاف
الإمام الخامنئي: الغربيون يعلمون جيداً أننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ولكنهم يريدون سلبنا مقومات القوة
الإمام الخامنئي: المهرج الصهيوني يجب أن يعلم أنه إذا أرادت إيران امتلاك أسلحة نووية فلا يستطيع هو ومن أكبر منه أن يمنعها
الرئيس حسان دياب يكلف وزيري الدفاع والبيئة بمتابعة قضية تسرب نفطي من باخرة للعدو وصل إلى الشواطئ اللبنانية في الجنوب
المكتب السياسي لحركة أمل: الأوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والأهداف الموهومة
المكتب السياسي لحركة أمل: البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة إلى حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات التذاكي توقف الانهيار
الصحة اللبنانية: تسجيل 47 وفاة و1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
الجيش اللبناني: تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها 130 مترا
حزب الله ينعى فقيد العلم والجهاد الشيخ المجاهد عباس محمد صادق حرب الذي وافته المنية إثر عارض صحي
حزب الله ينعى فقيد المقاومة والجهاد مسؤول العلاقات السياسية في البقاع الغربي الحاج أحمد قاسم قمر الذي توفي جراء عارض صحي
وفاة رئيس شبكة أمان للدراسات والمناضل اللبناني والعربي أنيس النقاش نتيجة إصابته بفيروس كورونا
حزب الله ينعى المفكر والباحث الكبير النقاش: دراساته شكلت إضافة نوعية في المواجهة مع العدو وحمل قضايا فلسطين والمقاومة
حزب الله: الراحل وقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في وجه الحصار والعدوان منتصراً لمفاهيمها العادلة وقيمها السامية
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ينعى النقاش: كان كالطود في نصرة الحق ومواجهة الإرهاب
المجموعة اللبنانية للإعلام قناة المنار وإذاعة النور تنعى النقاش: كان من أصوات الحق بوجه الظالم وثائراً مقاوماً لم يساوم
أحزاب وقوى سياسية ودينية وشخصيات لبنانية تنعى المناضل أنيس النقاش: نفتقد مدافعاً عن عروبة الأمة وقضية فلسطين
لجان المقاومة في فلسطين تنعى المفكر أنيس النقاش الذي رحل بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحيات
الحكومة الإيرانية: علينا الإلتزام بقانون إجراءات رفع الحظر وسنبدأ غدا بتنفيذه وسنوقف العمل بالبروتوكول الإضافي
الحكومة الإيرانية: لن نسمح لوكالة الطاقة الذرية بزيارات خارج معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
ممثل ايران بوكالة الطاقة الذرية: وجهنا منشأتنا النووية بخفض التفتيش لوقف التزامنا بالبروتوكول الإضافي
البيت الأبيض: لن نتخذ خطوات إضافية بشأن الاتفاق النووي الإيراني وننتظر رد طهران على مقترح الحلفاء الأوروبيين للحوار
الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن تخفيف إيران التزامها بالبروتوكول الإضافي ومستعدون للقاء الإيرانيين في إطار 5+1
الاتحاد الأوروبي يأمل إحياء المسار الدبلوماسي لإنقاذ الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي
غزة: بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في القطاع بعد وصول أكثر من 20 ألف جرعة من اللقاحات
وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاتفاق النووي الإيراني وسننظر ببرنامج إيران الصاروخي
أنتوني بلينكن: الديبلوماسية هي الحل وبايدن قال إنه إذا التزمت طهران باتفاق عام 2015 فستفعل واشنطن الشيء ذاته
الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قدمتا مساهمة إيجابية ملموسة بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي
منظمة الصحة العالمية: ابرام الدول الغنية عقودا مع مصنعي اللقاحات أدى إلى خفض كميات الدول الفقيرة عبر منصة كوفاكس
سوريا تجيز استخدام لقاح سبوتنيك-v المضاد لـكوفيد-19 على أراضيها
الولايات المتحدة: تخطي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا النصف مليون وفاة
الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن الملاحقات القضائية التي طاولت المعارض أليكسي نافالني في روسيا
بريطانيا تمنع طائرة بوينغ 777 المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت في الولايات المتحدة من دخول مجالها الجوي
بورما: تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع عدة مدن بورمية للتنديد بالانقلاب العسكري بالرغم من تهديدات العسكريين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية الأميركي: حل “الدولتين” هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
منذ 1 ساعة
22 February، 2021
حل الدولتين
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