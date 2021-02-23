الخارجية الأميركية: وزير الخارجية الأميركي أنتوني #بلينكن يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي ويؤكد دعم بلاده لحل الدولتين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 09:10

الخارجية الأميركية: وزير الخارجية الأميركي أنتوني #بلينكن يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي ويؤكد دعم بلاده لحل الدولتين

منذ 17 mins 23 February، 2021
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