“المجموعة اللبنانية للإعلام – قناة المنار واذاعة النور” نعت المناضل اللبناني والعربي أنيس نقاش

نعتِ “المجموعة اللبنانية للإعلام – قناة المنار واذاعة النور المناضل اللبناني والعربي أنيس نقاش الذي نقش اسمه مجاهدا على طريق فلسطين حاملا لفكرها وصوتها ورايتها.

وفي بيانٍ، اعتبرتِ المجموعة اللبنانية للاعلام، أنّ الراحل غابَ بعد ان كان صوتا من أصوات الحق بوجه الظالم وثائرا مقاوماً لم يساوم، وفي وقتٍ أحوج ما نكون فيه لأصوات الحق زمن التضليل ولاصحاب الرؤى الثورية زمن التطبيع وحملات الذل العربية.

واضاف البيان: إن “المجموعة اللبنانية للاعلام قناة المنار واذاعة النور”، تنعى نقاش رفيقا لمنبرها الصداح باسم القضية وحاضرا على شاشتها وأثيرها، مدافعاً عن قضايا المظلومين والمستضعفين خصوصا فلسطين وقضيتها، كما تتوجه من عائلته ومحبيه بأحرّ التعازي سائلة المولي العلي القدير أن يجعله في أعلى عليين مع الشهداء والمجاهدين.

المصدر: قناة المنار