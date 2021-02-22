المكتب السياسي لأنصار الله عزى برحيل أنيس النقاش

عزى المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن في بيان له الاثنين بوفاة المناضل العربي الكبير أنيس النقاش.

وقال البيان إن “النقاش كان بحق مثال للإنسان الملتزم الذي لا يبيع ولا يشترى رغم كل الإغراءات والتهديدات، وكانت فلسطين هي دوما بوصلته في كل نشاط”.

ولفت البيان إلى أن “رحيل النقاش خسارة كبيرة لما كان عليه من مبدئية في المواقف وثقافة سياسية وفكرية واسعة مكنته من مواكبة التطورات أولا بأول وتقديم مقاربة سياسية غاية في الدقة والرصانة”.

وتابع البيان “تغمد الله المناضل العربي اللبناني الكبير أنيس النقاش بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

المصدر: موقع انصار الله