السيد الحوثي: العدو نكث باتفاق وقف اطلاق النار وأنظمة عربية تشجعه على عدوانه

أكد قائد أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن “العدو الإسرائيلي، المجرم اللعين، قد استأنف عدوانه عبر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة”.

وفي كلمة له حول آخر التطورات، قال السيد الحوثي: “إن العدو الإسرائيلي قد نقض اتفاق وقف العدوان ورفع الحصار، وسبق له أن خالفه قبل أكثر من أسبوعين بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”. وأضاف: “منذ استئناف عدوانه، ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، حيث قتل المئات من الأبرياء، بينهم العديد من الأطفال والنساء”.

وأكد السيد الحوثي أن “هذه الإبادة الجماعية تجري بتوجيه مباشر من الولايات المتحدة، كما اعترف المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بذلك”. ولفت إلى أن “الظروف في غزة باتت مأساوية، حيث لا يعاني أهلها من التجويع فحسب، بل من التعطيش أيضًا، حتى أن الحصول على المياه أصبح تحديًا صعبًا بالنسبة لهم”.

وأضاف: “العدو الإسرائيلي، في إقدامه على هذه الجرائم الفظيعة، يعتمد على الدعم الكامل من الولايات المتحدة”. وتابع: “ومع الحماية الأمريكية، فإن التخاذل العربي يزيد من جرأة العدو الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والإبادة الجماعية”.

وأشار إلى أن “إسرائيل لم تعد تلتزم بأي خطوط حمراء في عدوانها، فهي تواصل القتل والتدمير الشامل دون أي اعتبار للإنسانية أو القوانين الدولية”. وأكمل قائلاً: “العدو الإسرائيلي واثق من أن الدول العربية لن تتخذ أي موقف جاد لوقف هذا العدوان، حتى في الحد الأدنى”.

وأوضح السيد الحوثي: “بعض الأنظمة العربية تشجع العدو الإسرائيلي على مواصلة عدوانه على غزة، وهو ما يعطيه الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب جرائمه”. وأضاف: “التخاذل العربي له تأثير سلبي على الموقف الإسلامي؛ فإذا تحركت الأنظمة العربية بشكل جاد، لكان الكثير من الدول الإسلامية قد تحركت معها، لكن للأسف، عندما تتحرك بعض الدول الإسلامية لدعم فلسطين، تجد الأنظمة العربية تتخذ مواقف سلبية تجاهها”.

وأكد السيد الحوثي أن “العدو الإسرائيلي ينقض الاتفاقات والالتزامات بشكل متكرر، ويعود إلى إجرامه في الإبادة الجماعية”. وأشار إلى أن “الأمريكي والإسرائيلي هما وجهان لعملة واحدة، ولا يتوانيان عن ارتكاب أفعال إجرامية فظيعة، ولا يعترفان بأي التزامات أو اتفاقات”.

وأوضح قائلاً: “بعض العرب يسعون إلى دفع بلداننا نحو التطبيع مع إسرائيل تحت ذرائع واهية، لكن من العار والخزي أن تكون أي دولة عربية في علاقة إيجابية مع كيان إسرائيلي يرتكب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “العدو الإسرائيلي يشكل تهديدًا حقيقيًا لجميع دول الأمة العربية، ويجب على الشعوب العربية تحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا العدو والوقوف ضد تطلعاته العدوانية”.

وأضاف: “إذا تمكن العدو الإسرائيلي من تصفية القضية الفلسطينية، فسينتقل بعد ذلك إلى باقي البلدان العربية دون أدنى مراعاة”.

واختتم قائلاً: “أولئك الذين يراهنون على الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي يجب أن يدركوا أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقات، حتى لو كان الأمريكي ضامنًا لها. إسرائيل والأمريكيون نكثوا جميع التزاماتهم، وهذا درس قاسٍ لمن يراهنون على هذه الاتفاقات”.

المصدر: موقع المنار