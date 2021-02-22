“لجنة الاسير سكاف” نعت المناضل أنيس النقاش: الوفاء له هو متابعة مسيرة المقاومة

نعت “لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها الاثنين “المفكر والمناضل العريق مدير عام مؤسسة أمام للدراسات أنيس النقاش”.

وقالت اللجنة “لقد خسرنا اليوم وخسرت القضية الفلسطينية وساحات النضال الوطني أحد أعمدة المشروع المقاوم بمواجهة المشروع الأمريكي – الصهيوني في المنطقة، حيث أفنى الراحل حياته بمسيرة نضالية إلى جانب قادة المقاومة في فلسطين ولبنان، كما كان صوتا للحق والحقيقة في زمن التخاذل والتطبيع”.

وأكدت اللجنة أن “الوفاء له ولكافة المناضلين هو بمتابعة مسيرتهم في خط المقاومة بمواجهة قوى الإستكبار العالمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام