أهم الأطعمة الغذائية التي تحتوي على البروتين بنسب أعلى من البيض

يعد البروتين واحدا من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي نجدها عادة في البيض، والكثير من المكونات الغذائية الأخرى التي نجهلها وتحوي على البروتين بنسب عالية تفوق البيض أيضا.

ويأتي في مقدمة هذه الأطعمة والذي عرف منذ القدم بغناه وفوائده، إذ يحتوي كوب واحد منه ما يقارب 6 غرامات من الروتين، بحسب ما ذكر موقع “ibelieveinsci”.

وكذلك القريش الذي يعتبر منكها غذائيا، أو وجبة صحية لوحده، ويحتوي على كمية كبيرة من البروتين تعادل 12 غراما لكل نصف كوب منه، وينصح عادة بتناول القريش قليل الدسم للحفاظ على صحة ولياقة الجسم.

ويضاف إلى هذه القائمة العدس بأنواعه المختلفة، الذي يعتبر من أهم البقوليات الحاوية على البروتين بمعدل 8 غرام لكل نصف كوب أي ما يعادل حوالي 28 غرام من اللحم تقريبا.

وأيضا جبن الشيدر، الذي يحتوي على جملة من الفيتامينات والمعادن كالزنك والفوسفور، إضافة لاحتوائه على البروتين، ولكن عادة ما ينصح بتناول النوع القليل الدسم منه حفاظا على صحة الجسم.

وتعتبر زبدة اللوز من أحد المكونات الهامة أيضا، وأحد العناصر الغذائية السهلة التحضر في المنزل، وتحتوي على البروتين بنسبة سبعة غرامات لكل ملعقتين من الزبدة.

ويضاف إلى هذه القائمة الجمبري الذي يصنف ضمن قائمة الأغذية الصحية باحتوائه على نسب عالية من البروتينات تقابلها نسب منخفضة جدا من الدهون والسعرات الحرارية.

وأما الكينوا ففضلا عن كونها عنصرا غذائيا غنيا بالألياف فهي تحوي على البروتين أيضا وتعد سهلة وسريعة التحضير أيضا

المصدر: سبوتنيك