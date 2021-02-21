32 حالة إيجابية في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 17 و18 و19 و20 شباط، وأظهرت النتائج وجود اثنتين وثلاثين (32) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 17/2/2021 كالتالي:

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (خمس حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان).

وجاءت نتائج 18/2/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).

رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 19/2/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 20/2/2021 كالتالي:

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام