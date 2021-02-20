هنية: نمضي بمشروعنا المقاوم وإنهاء الاحتلال ونرفض أي تسوية تنتقص من الحقوق الفلسطينية

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في فلسطين إسماعيل هنية على أن “حماس ماضية في مشروعها المقاوم القائم على إنهاء الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر ورفض أي تسوية تنتقص من حقوق شعبنا في أرضه ووطنه أو المساس بحق العودة”.

وحدد هنية في كلمة له خلال المؤتمر العربي العام (متحدون ضد التطبيع) السبت “أربعة مبادئ لمواجهة التطبيع مع الاحتلال، أولها المقاومة، ثم الاتفاق على برنامج سياسي خارج إطار أوسلو، ثم العمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والمحدد الرابع تعزيز الشراكة مع مكونات الأمة”.

وقال هنية إن “أول هذه المبادئ هي المقاومة الشاملة بكل أشكالها”، وأشار إلى أن “أحد مظاهرها هو المقاومة السياسية والشعبية لمواجهة التطبيع”، وأوضح ان “المبدأ الثاني الذي يجب العمل عليه هو التوافق على برنامج سياسي خارج إطار اتفاق أوسلو وتجاوز العقود الثلاثة التي بدأت بمؤتمر مدريد، على أن يرتكز البرنامج السياسي على التمسك بالثوابت الوطنية وعدم الاعتراف بشرعية المحتل والمزاوجة بين العمل السياسي المنضبط والمقاومة الشاملة، ويضع مواجهة التطبيع أحد أهم أولوياته”.

وشدد هنية على ان “استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”، ولفت الى “التزام حماس بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والعمل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية لإنجاز الانتخابات في مراحلها الثلاث”، وأكد ان “هذه الانتخابات لا تجري بمرجعية سياسية تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، وهذه المرجعية لا صلة لها باتفاق أوسلو”، وقال إن “المبدأ الرابع هو تعزيز الشراكة مع مكونات الأمة لأن الخطر لا يقتصر على القضية الفلسطينية، بل يتعداه إلى خطر حقيقي وجاد يستهدف المنطقة وشعوبها”.

المصدر: فلسطين اليوم