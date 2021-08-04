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August 4 2021 - 23:12

هنية: للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

منذ 2 ساعة 4 August، 2021
هنية
عربي وإقليمي - فلسطين

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء على الانباء الواردة حول تحديد الايام من الأسبوع المقبل للنطق بالحكم على المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وقال هنية الاربعاء إن “حركة حماس تتطلع إلى قرار قضائي وإرادة ملكية سعودية بإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين بالمملكة وإنهائه”.

وأضاف هنية “نعبر عن أمنيتنا أن تتوج هذه الجلسات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة وفي مقدمتهم ممثل حركة حماس السابق في العاصمة الرياض الدكتور محمد الخضري”.

وتعتقل السلطات السعودية نحو 60 فلسطينيا بينهم ممثل حركة حماس السابق في الرياض محمد الخضري ونجله.

المصدر: فلسطين اليوم

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