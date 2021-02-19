الصحة العالمية: التوزيع العادل للقاحات كورونا ضرورة ويجب ألا نسيّس أزمة الوباء

أكد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أهمية التقدم السريع في برنامج التطعيم العالمي، موضحا إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمثابة “بارقة أمل” لتجاوز الأزمة، وشدد على أهمية التقدم السريع في برنامج التطعيم العالمي.

واكد غيبريسوس في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة انه يجب أن يكون هناك عدالة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عالمياً، وشدد على أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمثابة “بارقة أمل” لتجاوز الأزمة، وقال “نحقق نجاحات ملحوظة في تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا”، مشيرا إلى ضرورة عدم تسييس الأزمة.

واضاف “إن عدالة التحصين من الفيروس ليست مهمة فقط بل هي أيضًا حتى الآن المعبر الآمن، وتعتبر اللقاحات موردًا محدودًا لذلك علينا استخدامها بكفاءة وبعدل وهذا يعني استخدام اللقاحات في جميع البلدان وللفئات الضعيفة والفقيرة”، واوضح الأمين العام للمنظمة ان “العالم كله اليوم تحت رهن هذا الفيروس”، مشيرًا إلى أن الصحة ضرورية للعالم كله، محذراً من أنه “إذا نظرنا إلى الداخل بدلًا من الخارج”، قائلا: قد ينتشر فيروس كورونا.بشكل أسرع، فالعالم مرتبط بشكل وثيق داخليا وخارجيًا لدرجة أنه يبدو وكأنه قرية صغيرة. هذا هو السبب في أن التعاون إلزامي.

المصدر: يونيوز