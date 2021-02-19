بوتين يبحث هاتفياً مع مادورو مكافحة فيروس كورونا والوضع في فنزويلا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحثا خلالها مكافحة فيروس كورونا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.

وقال الكرملين في بيان “تمت مناقشة قضايا تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية بطريقة بناءة وودية، كما تركز الاهتمام حول التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث تقدم نيكولاس مادورو بالشكر على امداد بلاده بلقاح “سبوتنيك في” في بداية فبراير من هذا العام”.

واضاف البيان أن الرئيس الفنزويلي ” تحدث عن الوضع في الجمهورية ، بما في ذلك في سياق الضغوط الخارجية التي تمارس على فنزويلا. وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه لجهود السلطات الفنزويلية لتعزيز سيادة البلاد”.

المصدر: سبوتنيك