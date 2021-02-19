أدوية تنتهي صلاحيتها بعد فتح عبوتها

لكل دواء مدة صلاحية تختلف عن غيره، إلا أن هناك أنواعا من الأدوية تتأثر مدة صلاحيتها بمجرد فتح عبواتها.

تلعب تركيبة الدواء واحتمالية حدوث تغير فيه وطريقة حفظه دورا في تحديد مدة صلاحيته، وعرض موقع “الإمارات اليوم” بعض أنواع الأدوية التي تتأثر صلاحيتها بفتح عبوتها.

-قطرات العين: صلاحيتها لا تزيد عن 30 يوما بعد فتحها، وسبب هذا أن المواد المستخدمة في صنع قطرات العين قد تتحول إلى مواد سامة بسبب البكتيريا.

وتتباين صلاحية قطرة العين من نوع لآخر، حيث أن بعض القطرات يضاف لها مواد حافظة وتصل مدة صلاحيتها إلى شهر، أما القطرات من دون المواد الحافظة لا تزيد فترة صلاحيتها عن أسبوع بعد فتحها.

-قطرات الأنف والأذن: سواء كانت قطرة أو بخاخ فإن مدة صلاحيتها لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد فتحها، ولكن هناك بعض الأنواع التي تستمر لفترة أطول وفقًا للتعليمات المدونة عليها.

ويمنع تمامًا استخدام هذه القطرات بعد المدة المسموح بها؛ لأنها قد تحتوي على البكتيريا والجراثيم التي تنتقل إلى الأنف أو الأذن بمجرد استخدامها.

المضادات الحيوية السائلة: تعد المضادات الحيوية من الأدوية التي لا تزيد صلاحيتها عن أسبوع بعد فتحها؛ لأنها عادةً ما تكون بودرة يتم تحليلها بالماء المقطر، وبمجرد مزج البودرة مع الماء لا يمكن استخدامها إلا خلال أيام العلاج المحددة من قبل الطبيب.

والدليل على هذا هو بيعها على هيئة بودرة يتم حلها وقت الاستخدام، حيث أن هذه الأدوية معرضة بشكل كبير للبكتيريا بعد حلها.

الأنسولين: يجب حفظه في الثلاجة، إذ يمكن أن يبقى لفترة طويلة قبل فتحه وحتى الوصول لتاريخ الانتهاء المدون على العبوة. كما أن هناك تاريخ آخر يبدأ منذ فتح زجاجة الأنسولين ولا يمكن استخدامه بعده، وغالبًا لا يمكن استخدامه بعد مرور 28 يوما من فتحه.

المصدر: سبوتنيك