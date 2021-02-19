كيف تتأكد من مسح كافة بياناتك الشخصية قبل بيع أو شراء هاتف

يضطر عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية “التابلت” إلى التخلي عن أجهزتهم وعرضها للبيع، بسبب حاجتهم للتجديد أو حتى بسبب مشاكل مادية.

نشر مركز الأمن السيبراني البريطاني تقريرا عبر موقعه الرسمي يقدم فيه مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة، التي ينبغي أن يتبعها كل شخص، قبل بيعه هاتفه الذكي أو التابلت الخاص به كجهاز مستعمل.

كما أشار إلى أن هذا الأمر ضروري أيضا عند شرائك أي جهاز إلكتروني جديد مستعمل، وقال المركز البريطاني إن الهواتف الذكية والتابلت المستعملة تحمل الكثير من بيانات العمل والبيانات الشخصية وحتى البيانات المالية، التي يعد وقوعها في الأيدي الخاطئة خطرا.

وجاءت أبرز الخطوات اللازمة لمسح بيانات أي هاتف ذكي أو تابلت مستعمل، على النحو التالي:

قبل مسح البيانات

1- تأكد من أن لديك نسخة احتياطية من جميع البيانات الشخصية، التي تريد الاحتفاظ بها.

2- إذا كنت تستخدم جهازك للوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت (مثل الخدمات المصرفية أو التسوق أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي)، احرص على تسجيل الدخول إلى هذه الخدمات دون حفظ كلمة المرور الخاصة بك في كل مرة.

3- تأكد من معرفة الحسابات التي تصل إليها (وتسجيلات الدخول وكلمات المرور لكل حساب من هذه الحسابات) قبل مسح بياناتك.

4- إذا كنت تستخدم جهازك للتحكم في أي من أجهزتك “الذكية” حول المنزل (مثل الكاميرات الأمنية أو منظمات الحرارة)، فغيرها سريعا، لأنك لن تتمكن من إدارتها قريبا.

5- إذا كنت تستخدم جهازك للتحقق من حساباتك على الإنترنت (على سبيل المثال، عن طريق تأكيد رموز الرسائل القصيرة)، فستحتاج إلى التأكد من أن هذا يعمل على جهاز آخر.

6- تأكد من كافة حساباتك على الإنترنت، قبل مسح البيانات الموجودة على هاتفك أو حاسبك اللوحية.

مسح البيانات

– اختر من الإعدادت مسح جميع المحتويات والإعدادات على الهاتف.

– بعد ذلك اضغط على خيار إعادة ضبط المصنع.

– تأكد من إزالة جميع البيانات الشخصية مثل الرسائل وجهات الاتصال والصور الفوتوغرافية وسجلات التصفح ورموز “واي فاي” وكلمات المرور.

– تأكد من عدم تحديدك على خيار “الاحتفاظ بالملفات الشخصية” عند محو البيانات.

عند الشراء

أما عند شراء هاتف أو “تابلت” مستعمل، فينصح باتباع تلك الخطوات لضمان عدم وجود أي برمجيات خبيثة أو برامج ضارة عليه:

– امسح جميع البيانات الشخصية الموجودة عليه.

– اضغط على خيار إعادة ضبط المصنع، حتى لو كان البائع قد فعل تلك الخطوة من قبل.

– تأكد من عدم وجود أي بيانات شخصية للمالك السابق على الجهاز، مثل رسائل وجهات اتصال وصور وسجل تصفح أو رموز واي فاي أو كلمات مرور.

– فعل إجراءات الأمان المختلفة الخاصة بك مثل “بصمة الأصبع” أو كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي، لأن هذا يضمن أن جهاز الجديد “آمنا” و”غير قابل للاختراق”.

– انشئ نسخة احتياطية من بياناتك الجديدة، حتى تستخدمها عند الحاجة إليها.

المصدر: سبوتنيك