أنصار الله: المواقف الدولية بشأن تطورات مأرب هي الغطاء لاستمرار العدوان

استهجن المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن الخميس المواقف الدولية بشأن تطورات مأرب. واعتبر انها “الغطاء الدولي لاستمرار العدوان والحصار واستمرار دعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين”.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له إن “إعلان داعش الإجرامية مشاركتها مع تحالف العدوان في معارك مأرب تمثل حجم الارتباط العضوي القائم بين التحالف الإجرامي وداعش الإجرامية”، وحمّل “تحالف العدوان الداعشي كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب”.

وأكد المكتب أن “الشعب لن يقف مكتوف الأيدي وله الحق مواصلة معركة التحرر ومواجهة تحالف المجرمين القتلة الذين لا مشروع لهم سوى إبقاء اليمن رهينةً للفوضى والتدخلات الأجنبية”.

المصدر: موقع انصار الله