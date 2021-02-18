الدفاع الروسية: إرهابيو جبهة النصرة نفذوا 32 اعتداء بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي نفذ 32 اعتداء جديداً بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال نائب مدير مركز التنسيق الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان “تم رصد 15 اعتداء من قبل تنظيم جبهة النصرة داخل محافظة إدلب و10 في اللاذقية و3 في حلب و4 في حماة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية رصدت الاثنين الماضي 35 اعتداء من قبل إرهابيي “جبهة النصرة” بمنطقة خفض التصعيد في إدلب في حين كشفت الوزارة قبلها بيوم معلومات عن تحضير التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب لفبركة جديدة باستخدم السلاح الكيميائي بهدف اتهام الجيش العربي السوري.

المصدر: وكالة سانا