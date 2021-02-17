الثلوج تلامس الـ600 متر غدًا والمنخفض الجوي مستمر حتى مساء السبت

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن “الحوض الشرقي للمتوسّط يقع تحت تأثير المنخفض الجوّي البارد joyce الذي تحول الى ​عاصفة ثلجية​ اليوم ويحمل معه ​أمطار​ غزيرة، رياح قويّة، وثلوج على ارتفاعات متدنية ومتوسطة والتي قد تلامس الـ 200 متر خاصة شمال البلاد. ويستمر سيطرة JOYCE حتى مساء السبت مخلفة موجات من الصقيع”.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة (الادنى هذا العام)، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار. كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق ومتقطع على ارتفاع 800 متر نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس 600 متر خاصة شمال البلا.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتعا الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة ، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارًا، و تلامس الـ 800 متر ليلاً.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال الليل، ويبقى التحذير من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية الناتج عن ذوبان الثلوج تحت ارتفاع 900 متر وتجمدها ليلاً.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 35 و50 كم/س تشتدً أحياناً لتصل الى 75 كم/س.

– الانقشاع: متوسط الى سيء بسبب الضباب على المرتفعات وغزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%.

– حال البحر: هائج.

– حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام