انعقاد لقاء اليوم الموعود الفكري بذكرى الشهداء القادة

عقد لقاء اليوم الموعود الفكري الواحد والسبعون بذكرى الشهداء القادة بإدارة أخ الشهيدة السيدة أم ياسر السيد الحاج هاني الموسوي من مقام السيد عباس في النبي شيث الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج}العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية في السادس عشر من شهر شباط على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

إستهله المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

تلاه كلمة رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق الذي تحدث عن مزايا الشهيد العظيمة التي نفتقر إليها في أيامنا هذه ونحن بأمس الحاجة لها خصوصاً في الظرف الراهن داعياً المسؤولين إلى الإقتداء به والنظر في حاجات الناس وخدمتهم لأنها شرف كبير..

وكانت كلمة الشيخ راغب راغب حرب نجل الشهيد المؤسس الشيخ راغب حرب “رضوان الله عليه” تحدث عن المواقف البطولية التاريخية للشهيد السيد عباس والشهيد الشيخ راغب و عمق رفقة الجهاد حتى الشهادة.

ومن ثم كلمة الحاجة الفاضلة تلميذة الشهيد المؤسس السيد عباس الموسوي “رضوان الله عليه” السيدة زينب الموسوي بينت مدى إخلاص الشهيد السيد عباس والشهيدة السيدة أم ياسر وتفانيهما لخدمة المسيرة.

وكلمة السيد ياسر الموسوي نجل المؤسس السيد عباس الموسوي “رضوان الله عليه” الذي أوجز عن سيرة السيد وفكره وعلاقته الوثيقة مع الناس وعرض أوبريت “روح الأرض” لفرقة الرضوان الإنشادية.

واختتم اللقاء بدعاء شهر رجب من مقام السيدة خولة “ع” ودعاء الفرج من مقام السيد عباس الموسوي “قدس سره”.