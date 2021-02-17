#البحرين تصدر جواز سفر رقميا لمن تلقى التطعيم ضد #كورونا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 14:38

#البحرين تصدر جواز سفر رقميا لمن تلقى التطعيم ضد #كورونا (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 17 February، 2021
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