توغل جرافات الاحتلال في المنطقة الشرقية لخانيونس جنوب قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 14:38

توغل جرافات الاحتلال في المنطقة الشرقية لخانيونس جنوب قطاع #غزة

منذ 1 ساعة 17 February، 2021
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