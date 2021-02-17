غوتيريش: لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على “ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”، بحسب تعبيره.

كلام غوتيريش جاء الثلاثء خلال لقائه رئيس وزراء ليبيا المكلف عبد الحميد دبيبية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال “المتحدث باسم غوتيريش” ستيفان دوجاريك إن الأخير “تحدث بشكل منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومع رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة”.

وأضاف المتحدث أن “غوتيريش أكد خلال المحادثات استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا ومراقبة وقف إطلاق النار”، مشددا على “ضرورة انسحاب القوات الأجنبية كافة”.

المصدر: روسيا اليوم