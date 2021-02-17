“الجبهة الشعبية”: قرار المشاركة بالانتخابات المقبلة ما زال قيد البحث

أكد عضو اللجنة المركزية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” هشام المجدلاوي أن “قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة ما زال قيد البحث داخل أطر ومؤسسات الجبهة”.

وأشار المجدلاوي إلى أن “الجبهة الشعبية سعت إلى أن يكون الحوار الذي عقدته الفصائل الفلسطينية، في القاهرة مدخلا لإنهاء الانقسام”، وقال “البيان النهائي فيه عدة نقاط إيجابية يجب البناء عليها”.

وحول النقاط التي سجلت الشعبية تحفظا عليها، أوضح المجدلاوي ان “الجبهة طالبت بأن تكون مرجعية الانتخابات سياسية، بحيث ينص البيان الختامي على التحلل والتراجع عن الاتفاقيات مع الاحتلال وبينها اتفاقية أوسلو”، وأضاف “للأسف لم توافق الفصائل على ما طرحناه، وسجلت الجبهة الشعبية تحفظها على هذه القضية في البيان الختامي”.

المصدر: فلسطين اليوم