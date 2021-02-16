روسيا وتركيا تبحثان الوضع في ادلب

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف الثلاثاء، أن الوفد الروسي للقاءات سوتشي بحث مع الزملاء الأتراك مسائل استقرار الوضع في إدلب السورية.

وقال لافرينتيف، في إجابة عن سؤال عما إذا كان قد تم طرح موضوع إدلب خلال اللقاء مع الوقد التركي، “جاري العمل، ونبحث ما يجب القيام به لتحقيق مزيد من الاستقرار في الوضع، من أجل مكافحة تلك الجماعات المتطرفة هناك”.

يُذكر أن محافظة إدلب هي الوحيدة في سوريا حاليا التي لا يزال ينتهك فيها وقف إطلاق النار بانتظام. وقد توقفت الدوريات الروسية التركية المشتركة هناك منذ ستة أشهر.

المصدر: سبوتنيك