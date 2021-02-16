“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يعلن مقتل متعاقد وإصابة 5 آخرين وجرح جندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 01:22

“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يعلن مقتل متعاقد وإصابة 5 آخرين وجرح جندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل

منذ 2 ساعة 16 February، 2021
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