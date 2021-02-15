الليرة التركية تسجل ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 12:38

الليرة التركية تسجل ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار

منذ 41 mins 15 February، 2021
Turkish Money1
اقتصاد - صفحات منوعة

لامست الليرة التركية مستوى 7 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس الماضي، اليوم الاثنين، لتواصل صعودا بدأ منذ 3 أشهر بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية.
وبلغت العملة 7.0085 ليرة للدولار، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، لتصل بمكاسبها منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد عن ستة بالمئة.
وفي وقت سابق، بلغت مستوى سبع ليرات وهو أقوى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس 2020.
وصعدت العملة بما يزيد عن 20 بالمئة منذ تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين في أوائل نوفمبر الماضي، مما عزز التوقعات لتبني سياسة تقليدية بدرجة أكبر.
ورفع البنك أسعار الفائدة منذ ذلك الحين 17 بالمئة من 10.25 بالمئة.

المصدر: رويترز

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