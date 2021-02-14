الدفاع التركية: تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني حاولوا الهرب عبر طائرة شراعية بمنطقة غارا شمالي العراق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2021 - 15:22

الدفاع التركية: تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني حاولوا الهرب عبر طائرة شراعية بمنطقة غارا شمالي العراق (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 14 February، 2021
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