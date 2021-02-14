الدفاع التركية: تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني حاولوا الهرب عبر طائرة شراعية بمنطقة غارا شمالي العراق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2021 - 15:22
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أهالي الجولان السوري المحتل يحتشدون في بلدة مجدل شمس إحياء للذكرى الـ39 لإضرابهم التاريخي ضد قرار العدو بضم الجولان
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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطار أبها بطائرتين من نوع صماد 3 وقاصف 2K والإصابة كانت دقيقة
العميد يحيى سريع: هذا الاستهداف رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا
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البيرو تسجل رقماً قياسياً من اصابات كورونا التي تستدعي دخول المستشفى
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الدفاع التركية: تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني حاولوا الهرب عبر طائرة شراعية بمنطقة غارا شمالي العراق (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
14 February، 2021
الدفاع التركية
العراق
حزب العمال الكردستاني
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