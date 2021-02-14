الكمية المسموح تناولها من القهوة يوميا ومواعيدها…

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين في الصباح وأوقات النهار، إلا أنه قد يكون لها نتائج سلبية في حال الإسراف في شربها.

تحدثت أخصائية الجهاز الهضمي والتغذية، نوريا ديانوفا، في مقابلة مع “آر تي”، عن الكمية المسموح تناولها والبالغة كوبين من القهوة في اليوم الواحد.

قائلة “القهوة لها عنصر تكوين الإدمان، وبمرور الوقت يؤدي هذا إلى استنزاف الجهاز العصبي. لذلك، لا يوصى بأكثر من كوبين في اليوم، إذا نظرنا إليها من وجهة نظر تأثير محفز نفسي”، مضيفة بأن شرب القهوة خلال تناول الوجبات الغذائية سيكون مثاليا.

وتابعت “القهوة على الإفطار هي لحظة طقسية بحتة بالنسبة للكثيرين. قد يكون الخطأ إذا كانت مجرد قهوة فارغة بدون كل شيء. إذا كان هذا في إطار فطور كامل، فلا ضرر عمليا للجهاز الهضمي”.

في الوقت نفسه، أكدت الخبيرة أن الناس في بعض الأحيان لا يحتاجون حتى إلى الكافيين نفسه، بل إلى رائحة وطعم القهوة.

قائلة “يتم التنشيط من الرائحة بسبب المكونات الموجودة في الحبوب.و تستمر، ولكن فقط في 20-30 دقيقة بعد تحضير المشروب نفسه، لذلك تحتاج إلى تحضير أكبر قدر ممكن من القهوة حسب الحاجة، من الناحية المثالية، لا تختمر لفترة طويلة ولكن استخدمها على الفور، غالبًا ما يكون تناول القهوة الثانية، بسبب انخفاض النشاط، والذي يحدث في وقت الغداء تقريبًا.إذا كانت هناك وجبة خفيفة تتوافق مع وجبة خفيفة بعد الظهر، فهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه توصيل الكوب الثاني من اليوم “.

وأشارت ديانوفا: “الشيء الرئيسي هو أن القهوة في الوجبة الثانية كانت في إطار وجبة خفيفة صغيرة، فلن تكون هناك حرقة في المعدة”. بالإضافة إلى ذلك، أوصى أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بشرب المزيد من الماء بين مشروبات القهوة، لأن القهوة لها تأثير مدر للبول. لتجنب مشاكل النوم نصحت بعدم شرب هذا المشروب بعد الساعة 6 مساء.

المصدر: سبوتنيك