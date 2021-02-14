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February 14 2021 - 12:44

لون الجلد الشاحب يشير للإصابة بمرض خطير

منذ 26 mins 14 February، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أشار بحث طبي إلى أن اللون الشاحب للجلد، يمكن أن يكون مؤشر على الإصابة بمرض خطير.

فبحسب تقرير طبي قام به فريق من الباحثين البريطانيين ونشره موقع “إكسبريس”، توصل الباحثون إلى أن اللون الشاحب للجلد يمكن أن يكون مؤشر على الإصابة بمرض سرطان المعدة.

في الغالبية العظمى من الحالات، يشير لون البشرة غير الصحية إلى فقر الدم. ومع ذلك، قد تظهر هذه الأعراض في حالة وجود نقص حاد في الحديد بسبب السرطان في الجسم، كما تحذر الصحيفة.

والعلامات الرئيسية للسرطان تتمثل بوجود دم في البراز، وتغيرات في وظيفة الأمعاء، وألم مستمر في أسفل البطن.

وإذا استمر أحد هذه الأعراض لأكثر من ثلاثة أسابيع، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب. في السابق، كان معروفا أن الانتفاخ يمكن أن يشير ليس فقط إلى الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تسبب زيادة تكوين الغازات، ولكن أيضا إلى سرطان الأمعاء.

المصدر: سبوتنيك

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