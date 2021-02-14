جريح بإشكال في صيدا

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا، أن جريحاً سقط بإشكال وقع فجر الأحد في صيدا القديمة، تخلله إطلاق نار وإلقاء قنابل صوتية. وفي التفاصيل، أنه في محلة صيدا القديمة فرن الساحة، تهجم كل من “ع. ح” وشقيقه “م ” و”ج. ز” فلسطيني، على “ع.أ” فلسطيني، حيث أطلق “ع. ح” النار على “ع.أ”، مما أدى الى إصابته برجله ونقل على أثرها الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة، وأثناء فرار الشقيقين أطلقا أعيرة نارية من مسدس وكلاشنكوف.

أما “ج .ز” فقد ألقى قنبلتين صوتيتين، انفجرت واحدة وضبطت دورية من قوى الأمن الداخلي القنبلة غير المنفجرة، وتم فتح تحقيق بالحادث وملاحقة مفتعلي الاشكال.

المصدر: الوكالة الوطنية