لبنان..انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا من مستشفى الحريري

تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صباح الأحد مركز اللقاح ضد وباء كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث كان في استقباله وزير الصحة العامة حمد حسن، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، المدير العام للمستشفى الدكتور فراس الأبيض.

وجال دياب على الأقسام المخصصة لمكافحة فيروس كورونا، واطلع من المعنيين على انطلاق عملية التلقيح بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات أول من أمس.

وتوجه دياب إلى الأطباء والممرضين والقطاع الصحي، قائلاً “أتيت اليوم لأتفقد المركز وأطمئن عليكم جميعا. أنتم الجنود المجهولون الذين يحملون هذا العبء الكبير منذ سنة، وكنتم على مستوى المسؤولية، وقدمتم تضحيات، وهناك من دفع حياته ثمنا لهذه الرسالة لحماية الناس من خطر الوباء القاتل. والتزاما مني ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح وبالجدول الزمني، لن أتلقى اللقاح اليوم، لأن الأولوية هي لكم أنتم، للقطاع الصحي الذي يجب أن نقدم له الحماية من هذا الخطر ليتمكن من الاستمرار برسالته بهدف حماية الناس. أنتم قبلي، والأولوية لكم، ولكل شخص ينطبق عليه برنامج اللجنة. الله يقويكم ويحفظكم ويحفظ كبارنا واللبنانين جميعا يعطيكم ألف عافية”.

وحضر دياب إطلاق أولى عمليات التلقيح التي تلقاها رئيس قسم العناية الطبية في المستشفى الحكومي الدكتور محمود حسون والممثل القدير صلاح تيزاني “أبو سليم”.

المصدر: الوكالة الوطنية